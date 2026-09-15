Duivenpoep saboteerde jarenlang figuren Poldertoren: nu draaien ze weer

Wat de Domtoren is voor Utrecht en de Martinitoren voor Groningen, is de Poldertoren voor Emmeloord. Wat deze toren uniek maakt, is de figurenomloop die op twaalf meter hoogte rondjes maakt. Althans, maakte. Jarenlang stonden de figuren stil, maar na een grote restauratie zit er eindelijk weer beweging in.

Voorheen hing de poppencarrousel altijd buiten, maar vooral duiven zorgden voor problemen. Ze nestelden er of poepten op het mechanisme, waardoor het steeds stukging. Daarom is er nu een glazen stolp omheen geplaatst om de duiven buiten te houden. Lokale gids Evert de Graaff is er maar wat blij mee: "De toren is eindelijk weer compleet! Je wil toch graag als gids het hele verhaal kunnen vertellen bij de monumenten waar je langskomt. Nu vertelde ik het altijd wel, maar kon ik het nooit laten zien. Het stond al jaren te verstoffen."

Evert riep al jaren dat de figurenomloop een omhulsel moest krijgen, maar dat liet lang op zich wachten. "Ik was wel teleurgesteld in de gemeente en betrokken partijen dat het niet echt goed werd aangepakt. Het werd steeds vooral schoongemaakt, waarna het mechanisme na twee maanden weer was vastgescheten door duiven. Nu heb ik wel hoop dat we er een stuk langer van kunnen genieten."

Niet alleen gids, maar ook fan

Evert is naast gids ook een enorme fan van de toren. "We komen uit hetzelfde bouwjaar (1959, red.). Dan voel je toch al sneller een connectie. Daarnaast woon ik ook aan het centrumplein waar de Poldertoren staat. Elke dag kan ik vanaf mijn balkon naar de toren kijken. Een prachtig uitzicht, kan ik je verklappen!"

Ook thuis is zijn liefde voor de toren terug te zien. Evert heeft allerlei spullen die ernaar verwijzen, zoals foto's, asbakken en beeldjes.

Sinds 1992 hangt het schouwspel aan de Poldertoren. De poppen stellen een mammoet, oermens, koggeschip, pionier, maaidorser en fabriek voor. Ze staan symbool voor de geschiedenis van de Noordoostpolder.