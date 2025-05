Volop emotie in Amsterdamse kapsalon: Ria, Hannie en Marja stoppen na 50 jaar

Dat heerlijke moment op vrijdagmiddag kent iedereen wel, dat gevoel om even de boel de boel te laten en lekker het weekend in te luiden. Normaal gesproken ook de normaalste zaak van de wereld voor Ria (68), Hannie (73) en Marja (70), maar vrijdag niet. Het einde van hun kapsalon Diva's Hairdesign is namelijk een feit, de scharen worden aan de wilgen gehangen.

Hoewel ze er zelf voor kiezen hikten ze de afgelopen weken toch wel tegen dit moment aan, want ze gaan niet alleen hun leuke werk missen, maar ook elkaar. Bijna 50 jaar werkte het trio namelijk innig samen en zo groeiden ze uit van collega's naar hechte vriendinnen die lief en leed hebben gedeeld.

'Emotioneel'

Ria: "Het is heel emotioneel. We zijn toch een soort familie geworden na al die jaren, of een soort zussen. Het is nog zo leuk en het lijkt wel alsof we nog nooit zo druk zijn geweest. Het is alleen een mooi moment om te stoppen. Uiteindelijk zijn we in 1978 allemaal bij dezelfde baas tegelijk begonnen. 30 jaar hebben we die zaak overgenomen van onze baas en sindsdien zijn we nooit meer uit elkaar geweest."

Een klant die in ieder geval van de partij is op de laatste werkdag, is Elly. "Ik vind het verschrikkelijk. Ik kom er denk ik al 40 jaar, kwam al bij ze toen ze nog op de Slotermeerlaan zaten. Ik ben er zelfs nog met mijn moeder geweest. Het is een soort tweede huis voor me. Ik ken die dames zo ontzettend goed, je spreekt elkaar in goede en slechte tijden. Je lacht en je huilt samen. Wat ze zo goed maakt, echt die oude Amsterdamse sfeer. Die gezelligheid. Even een bakkie drinken, en bijkletsen. Dat zie je nergens anders meer."