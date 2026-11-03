Eddie (61) heeft werk genoeg, maar niemand wil zijn schoenenzaak overnemen

Werk genoeg, maar niemand om het over te nemen. Schoenmaker Eddie Welkamp (61) uit Aalten zoekt al bijna tien jaar naar een opvolger voor zijn zaak. Klanten moeten inmiddels 3,5 week wachten op hun gerepareerde schoenen. Toch dreigt zijn winkel over zes jaar te verdwijnen. De Nederlandse Schoenmakers Vereniging slaat alarm over het groeiende tekort aan vakmensen.

Eddie nam de schoenenzaak, die zijn vader in 1957 oprichtte, in 1990 over. Sinds zijn collega tien jaar geleden een herseninfarct kreeg, runt hij de winkel samen met zijn vrouw Ingrid. Zij helpt de klanten, terwijl Eddie de schoenen repareert. Maar een nieuwe collega vinden blijkt bijna onmogelijk.

"Ik heb nog nooit een dag hetzelfde gedaan", vertelt Eddie enthousiast over zijn vak. Toch ziet hij de toekomst somber in. Als hij over zes jaar met pensioen gaat en er geen opvolger is gevonden, moet de zaak sluiten.

In de video bovenaan dit artikel vertelt Eddie waarom hij zo graag een opvolger wil vinden en laat hij zien wat het schoenmakersvak zo bijzonder maakt.

Schoenmakers verdwijnen

Volgens de Nederlandse Schoenmakers Vereniging zijn er nog maar ongeveer 450 schoenherstellers in Nederland. Veel van hen naderen de pensioenleeftijd, terwijl er nauwelijks nieuwe vakmensen bijkomen. De opleiding kon in september niet starten door een gebrek aan aanmeldingen. In februari moet een nieuwe groep beginnen.

Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt bovendien dat 54 procent van de Nederlanders nooit naar de schoenmaker gaat. Nog eens 26 procent doet dat minder dan één keer per jaar. Van de mensen die vrijwel nooit gaan, koopt 39 procent liever nieuwe schoenen dan ze te laten repareren. Daarnaast vindt 21 procent repareren te duur.

Ondanks die cijfers heeft Eddie voorlopig zijn handen vol. Maar wie neemt zijn werk straks over?