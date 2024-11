Duizenden euro's van bank kwetsbare cliënten gestolen: 'Ik zakte door de grond'

Tientallen cliënten van bewindvoerderskantoor Melse & Wassink zijn deze maand slachtoffer geworden van een grote digitale diefstal. Het kantoor helpt mensen die financieel niet voor zichzelf kunnen zorgen, zoals verstandelijk gehandicapten of psychiatrische patiënten. "Onze cliënten zijn meestal juist vanwege hun financiële kwetsbaarheid bij ons terecht gekomen. Dat maakt deze laffe misdaad des te schrijnender."

Van 61 cliënten is geld van de bankrekening gestolen. Het gaat om circa 400.000 euro. Een van de gedupeerden is Katharina Koolmees uit Otterlo. Ze schakelde acht jaar geleden het bewindvoerderskantoor in omdat ze niet van haar schulden afkwam. Er is nu 7.500 euro van haar bankrekening gehaald onder het 'mom van een botoxbehandeling'. Het bedrijf dat het geld heeft ontvangen, is inmiddels onvindbaar.

"Ik ben heel erg boos en geschrokken om hoeveel geld het gaat", laat ze weten aan Hart van Nederland. "Toen ik het hoorde, zakte ik door de grond. Ik dacht: waarom ik? Ik was van mijn schulden af en had zo m'n best gedaan om eindelijk geld te sparen", zegt ze tegen Hart van Nederland. Katharina is teleurgesteld in het kantoor. "Je verwacht bij zo'n kantoor dat de beveiliging goed is."

Ook Ron is slachtoffer geworden van de diefstal. Bij hem is 5.000 euro gestolen. In de video bovenaan zie je zijn verhaal, en dat van Katharina.

Diep geraakt

Bewindvoerderskantoor Melse & Wassink heeft aangifte gedaan en een onderzoeksbureau ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. Directeur Richard Melse schrijft in een bericht op de website diep geraakt te zijn door de gebeurtenis. "Diefstal gaat niemand in de koude kleren zitten, maar we hebben het hier over heel kwetsbare mensen die vaak al de nodige ellende hebben meegemaakt."

Het kantoor heeft de getroffen cliënten persoonlijk op de hoogte gebracht en biedt hen ondersteuning, vooral als zij door het verlies van geld in acute noodsituaties terechtkomen. Het kantoor benadrukt dat het nog onzeker is of alle slachtoffers hun gestolen geld terugkrijgen en dat het herstelproces waarschijnlijk lang zal duren. Het beveiligingssysteem is inmiddels aangescherpt, aldus het kantoor.