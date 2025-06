Michael terug op heilge racegrond waar opa in 1925 allereerste Dutch TT won

Bij de jaarlijkse persconferentie voorafgaand aan het TT-weekend in Assen stond dit keer niet alleen het heden, maar vooral ook het verleden centraal. Op de plek waar het allemaal begon, in Rolde, werd donderdag stilgestaan bij een unieke gebeurtenis van precies een eeuw geleden: de allereerste TT-winst ooit, behaald door Piet van Wijngaarden in 1925.

Piet reed op 11 juli van dat jaar als een van de eerste motorrijders over stoffige Drentse wegen naar de overwinning. Start en finish lagen in Rolde, dat toen nog niet kon vermoeden dat deze race zou uitgroeien tot een nationaal motorsportevenement. De prestatie van Piet leeft voort, al is hij zelf al overleden vóór zijn kleinzoon Michael werd geboren.

Verhalen van opa

Toch kent Michael van der Poel (67) zijn opa alsof hij hem zelf heeft meegemaakt. Speciaal voor het jubileum is hij uit Ierland overgekomen, waar hij sinds 1999 woont. “Ik dacht meteen: dit is bijzonder, daar moet ik bij zijn”, vertelt hij. Het is de eerste keer dat hij zelf op de plek is waar zijn opa honderd jaar geleden geschiedenis schreef.

Thuis groeide Michael op met verhalen over zijn opa. Zijn moeder, dochter van Piet, vertelde vaak over diens successen. “Er waren bekers en prijzen in huis. Ik weet nog dat ik als kind met mijn broers en zussen dat zilverwerk moest poetsen. Daar heb ik nu nog een trauma van, haha”, grapt hij.

De beelden van Piet op de schouders van fans met bloemen in zijn hand zijn voor Michael meer dan zomaar archiefmateriaal. “Dat blijft bijzonder om te zien. Hij was een echte winnaar. Het leeft nog steeds bij ons.”