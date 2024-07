Dominique overleefde helikoptercrash in Afghanistan: 'De laatste kogel was voor mezelf'

Den Haag was zaterdag het podium van de nationale Veteranendag. De dag dat we de oud-soldaten eren die zich vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu hebben ingezet voor ons land. Copiloot Dominique Schreinemachers diende in Afghanistan en heeft in haar carrière voor hete vuren gestaan.

Op 10 december 2009 gaat het goed mis als haar helikopter wordt neergeschoten door de Taliban en crasht. Op dat moment heeft ze maar één doel voor ogen: uit handen blijven van de Taliban.

Het was de grote droom van Dominique om na vele trainingen eindelijk op missie te gaan. "Je kan het vergelijken met voetbal. Als je maandenlang traint, wil je uiteindelijk een echte wedstrijd spelen", vertelt ze in gesprek met Hart van Nederland. Die echte wedstrijd was voor Dominique een missie in Afghanistan. Helaas ging deze missie totaal anders dan dat ze zich had voorgesteld.

Als ik crash, en ik overleef het, moet ik mezelf gaan verdedigen. Dominique Schreinemachers

'De laatste kogel was voor mezelf'

Tijdens de missie wordt de helikopter geraakt in de staart, waardoor het onbestuurbaar wordt. Op dat moment schiet Dominique in een trans en zet ze alles op alles om goed aan de grond te komen. "Je raakt in paniek, maar door de vele trainingen kun je blijven handelen."

Het lukt om het toestel aan de grond te krijgen, maar ze was zich erg bewust van het feit dat het juist aan de grond goed mis kon gaan. De angst om overmeestert te worden door de Taliban, is duidelijk voelbaar. "Ik wilde absoluut niet dat ze me zouden meenemen en me in brand zouden steken, daar een video van zouden maken en die naar mijn moeder zouden sturen. Daarom hield ik de laatste kogel die ik had voor mezelf. Ik moest mezelf verdedigen"

Ze weet uit handen te blijven van de Taliban en naar het veilige, Amerikaanse kamp te vluchten. Eenmaal aangekomen raakt ze in shock. "Twaalf minuten heb ik alles gegeven wat ik had." De missie heeft ervoor gezorgd dat ze veel meer geniet van het leven. "Ik doe veel meer dingen die ik leuk vind. Het kan zomaar afgelopen zijn."