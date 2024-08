Diepe rouw na plotselinge dood populaire sportschoolhouder Berry (29)

De Amsterdamse sportwereld en showbizzwereld is in diepe rouw na de plotselinge dood van sportschoolhouder en kickbokser Berry Sorber. De 29-jarige Sorber overleed vorige week onverwachts, vrijdag vond onder grote belangstelling zijn uitvaart plaats.

Berry was een bekend gezicht in de Amsterdamse sportwereld, zo schrijft AT5. Hij kwam onder meer ook graag in café Bolle Jan, de kroeg die onlosmakelijk is verbonden met De Frogers.

Bij de uitvaart waren dan ook naast veel mensen uit de sportwereld ook verschillende BN'ers aanwezig, waaronder Yves Berendse en Billy Dans, zoals te zien in de bovenstaande video die werd gedeeld door Shownieuws. Het nieuws over het plotselinge overlijden van Berry leidde vorige week al tot veel reacties, van onder meer Dave Roelvink en Rodney Sneijder.