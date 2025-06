Deze helden trappen zich terug in het leven

Ze stonden ooit vooraan waar het gevaar dreigde: militairen, agenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel. Maar sommige klappen die je in dat werk oploopt, zijn niet met rust en een pleister opgelost. Het Wounded Warriors Cycling Team helpt deze mannen en vrouwen om weer op te krabbelen. Niet met therapieën in een kamertje, maar gewoon op de fiets.

Trappen naar herstel

Bij Wounded Warriors draait het niet om wie het snelst is of de meeste kilometers maakt. Hier is fietsen een manier om weer grip te krijgen op het leven. Voor deze (oud-) geüniformeerden is de wielersport een uitlaatklep. Ze pakken hun ritme weer op, bouwen conditie op en, minstens zo belangrijk, ze vinden kameraadschap bij mensen die hun verhaal wél begrijpen.

Samen sterk, op en naast de fiets

De deelnemers fietsen tochten in binnen- en buitenland. Niet alleen goed voor het lijf, maar ook voor de geest. Ze krijgen weer een doel. Een reden om op te staan. Om door te gaan. En dat alles wordt mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers. Dat zijn vaak mensen die zelf weten hoe het voelt om na een trauma de draad weer op te pakken.

Steun die verschil maakt

Nederlandse Loterij steunt verschillende initiatieven die zich richten op veteranen. Zo ontving het Vfonds dit jaar €445.995 om lokale projecten te ondersteunen. Mede dankzij deze steun kan het Wounded Warriors Cycling Team zijn maatschappelijk betrokken activiteiten voortzetten en uitbreiden.

Kan jouw vereniging of stichting wel een steuntje in de rug gebruiken? Meld je dan snel aan en wie weet ligt er straks een mooi bedrag klaar voor jullie initiatief!