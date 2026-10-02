Vader van overleden Daan (2) moet nóg langer wachten op antwoorden

De vader van de overleden peuter Daan uit Delfzijl moet nog langer wachten op duidelijkheid over de dood van zijn zoon. Het Openbaar Ministerie verwacht pas volgend jaar te beslissen of er een rechtszaak komt. "Dat is ontzettend zwaar. Je wilt antwoorden, zodat je verder kunt met je leven, maar die blijven maar uit", vertelt vader Marco tegen Hart van Nederland.

Daan overleed begin 2024 op 2-jarige leeftijd nadat hij met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis was gebracht. Volgens Marco is uit onderzoek vastgesteld dat zijn zoon door ernstig letsel is overleden. Een 26-jarige man uit Veendam is verdachte in de zaak. Het zou gaan om de toenmalige partner van Daans moeder.

Aanvullend onderzoek nodig

Volgens het OM is de zaak ingewikkeld en is aanvullend onderzoek nodig, onder meer door het Nederlands Forensisch Instituut. Daardoor duurt het langer voordat het OM een beslissing kan nemen over een mogelijke rechtszaak. Marco hoorde een paar weken geleden via zijn slachtofferadvocaat dat hij opnieuw langer moet wachten.

De onzekerheid heeft volgens Marco grote gevolgen voor zijn dagelijks leven. "Deze zaak beheerst mijn hele leven. Mijn slaap, mijn energie, mijn eetlust en mijn werk; alles lijdt eronder. Vanaf het moment dat ik 's ochtends mijn ogen open doe, denk ik aan Daan. Niet alleen zijn leven is afgepakt, ook dat van mij en mijn familie staat al ruim twee jaar stil."

'Neem signalen serieus'

Marco zegt begrip te hebben voor het feit dat het juridisch moeilijk kan zijn om vast te stellen wie verantwoordelijk is. Wel wil hij dat politie en justitie duidelijk communiceren over wat nabestaanden kunnen verwachten. Ook zegt hij dat er vóór de dood van Daan al signalen waren. Hij hoopt dat instanties daarvan leren.

"Mijn boodschap aan ouders en iedereen die zich zorgen maakt over een kind is simpel: neem signalen serieus en kijk niet weg. Misschien kun je daarmee voorkomen dat een ander gezin hetzelfde meemaakt als wij."