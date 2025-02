De enige supermarkt van Hoogmade dreigt te verdwijnen: 'Het is het hart van het dorp'

Grote zorgen in Hoogmade: de enige supermarkt van het dorp staat op het punt te verdwijnen. De beoogde overname is op het laatste moment afgeketst, en zonder nieuwe eigenaar sluit de winkel eind juni definitief.

Supermarkteigenaren Joanna Galling en haar man Jan Willem Haaksman runnen de winkel al tien jaar, maar besloten drie jaar geleden te stoppen. Een overname leek rond, maar de nieuwe ondernemer trok zich op het laatste moment terug. De dorpsbewoners kwamen direct in actie en zamelden 250.000 euro in. Met dat geld kocht de Stichting Behoud Supermarkt het pand, in de hoop alsnog een nieuwe ondernemer te vinden.

Marco Elsgeest van Dorpsraad Hoogmade maakt zich zorgen: "De dichtstbijzijnde supermarkt is zo’n vijf kilometer verderop. We hebben veel oudere inwoners die een winkel op loopafstand nodig hebben."

Tijd dringt voor nieuwe eigenaar

Volgens Joanna Galling zijn er geïnteresseerden, maar blijft de korte tijdsperiode een probleem. "We hebben nog maar een paar maanden om iemand te vinden, anders gaat de supermarkt definitief dicht."

Kleine supermarkten verdwijnen steeds vaker, blijkt uit cijfers van CBRE. Tussen 2012 en 2023 daalde het aantal winkels van 500 tot 800 vierkante meter met maar liefst 430. Volgens consumentenpsycholoog Patrick Wessels speelt gedrag van klanten een grote rol: "Mensen zeggen de winkel belangrijk te vinden, maar doen uiteindelijk hun boodschappen toch ergens anders."

Of Hoogmade zijn supermarkt weet te redden, zal de komende maanden duidelijk worden.