OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dakloze jongeren krijgen in vijf steden sneller een eigen woning

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 17:07

Link gekopieerd

Dakloze en kwetsbare jongeren krijgen in vijf Nederlandse steden sneller toegang tot een eigen woning. Stichting Housing First maakte donderdag bekend samen met vijf gemeenten en woningcorporatie Portaal te starten met het programma 'Wonen Eerst Jongeren'.

In Nijmegen, Arnhem, Amersfoort, Utrecht en Leiden worden jaarlijks vijftig woningen met voorrang beschikbaar gesteld aan jongeren tussen de 18 en 27 jaar die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met de nieuwe aanpak willen de betrokken partijen voorkomen dat jongeren langdurig zonder vaste woonplek zitten of voortdurend moeten verhuizen tussen opvanglocaties.

Eerst een huis, daarna hulp

Mirthe Bieman benadrukt het belang van een eigen woning: "Een eigen woning is de basis om je leven weer op te bouwen. Nu moeten jongeren vaak eerst bewijzen hoe groot hun problemen zijn voordat ze hulp krijgen. Daardoor blijven sommigen onnodig lang dakloos." Housing First hoopt dat het project uiteindelijk uitgroeit tot een landelijke aanpak voor dakloze jongeren.

In de bovenstaande video vertelt Mirthe Bieman van Housing First waarom deze ondersteuning volgens haar hard nodig is. Ook spreken we met Charge, die zelf dakloos was.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.