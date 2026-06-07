Dakloze jongeren krijgen in vijf steden sneller een eigen woning

Dakloze en kwetsbare jongeren krijgen in vijf Nederlandse steden sneller toegang tot een eigen woning. Stichting Housing First maakte donderdag bekend samen met vijf gemeenten en woningcorporatie Portaal te starten met het programma 'Wonen Eerst Jongeren'.

In Nijmegen, Arnhem, Amersfoort, Utrecht en Leiden worden jaarlijks vijftig woningen met voorrang beschikbaar gesteld aan jongeren tussen de 18 en 27 jaar die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met de nieuwe aanpak willen de betrokken partijen voorkomen dat jongeren langdurig zonder vaste woonplek zitten of voortdurend moeten verhuizen tussen opvanglocaties.

Eerst een huis, daarna hulp

Mirthe Bieman benadrukt het belang van een eigen woning: "Een eigen woning is de basis om je leven weer op te bouwen. Nu moeten jongeren vaak eerst bewijzen hoe groot hun problemen zijn voordat ze hulp krijgen. Daardoor blijven sommigen onnodig lang dakloos." Housing First hoopt dat het project uiteindelijk uitgroeit tot een landelijke aanpak voor dakloze jongeren.

In de bovenstaande video vertelt Mirthe Bieman van Housing First waarom deze ondersteuning volgens haar hard nodig is. Ook spreken we met Charge, die zelf dakloos was.