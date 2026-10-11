Concert ging niet door vanwege bombardement: twee honderdjarigen maken het 80 jaar later alsnog mee

De 100-jarige Tjitske en haar 102-jarige man Jan gingen naar een concert van de orkestband The Ramblers. Een optreden waar ze eigenlijk 83 jaar geleden al naartoe zouden gaan.

Op 17 juli 1943 hebben ze kaartjes voor het orkest in het Concertgebouw, maar die dag wordt Amsterdam-Noord zwaar getroffen door een bombardement dat bedoeld was voor de Fokkerfabriek. De fabriek is door de Duitse bezetter in gebruik genomen voor de oorlogsindustrie. De bommen missen hun doel en komen in woonwijken terecht. 185 burgers komen om het leven.

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Nog altijd samen

Tjitske woont in het getroffen gebied waar een waterleiding is geraakt en besluit niet meer naar het concert te gaan. Jan besluit te helpen en treft haar en haar zus aan terwijl ze water sjouwen. Hij had Tjitske al een tijdje op het oog en die dag maken ze een afspraakje. Niet veel later krijgen ze verkering. Drieëntachtig jaar later zijn ze nog altijd samen. The Ramblers bestaan dit jaar 100 jaar. Tjitske en Jan zijn uitgenodigd als eregasten bij het jubileumconcert in Bussum om alsnog samen een concert van het orkest te beleven.

Bekijk in de video hierboven hoe Tjitske en Jan het 83 jaar later beleeft hebben.