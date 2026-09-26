Eikenprocessierupsen teisteren voetbalclub Coevorden: Dirk (7) vol bultjes

Lekker in de buitenlucht bij de voetbalvereniging trainen, maar dan kom je thuis, zit je vol bultjes en heb je heel veel jeuk. Het overkwam de 7-jarige Dirk uit Coevorden. De reden? De eikenprocessierups, die zich prima thuis voelt in de bomen rondom het sportcomplex. Het bestrijden van de insecten is mogelijk, maar ook duur.

Dirk raakte samen met vrienden een nest aan dat op de grond lag. "De volgende nacht werd Dirk huilend wakker," vertelt zijn moeder Janine aan Hart van Nederland. Zijn ouders hadden hem al gewaarschuwd voor de rupsen, maar toch ging het mis.

Kosten voor voetbalclub

De rupsen zorgen ook voor problemen voor andere leden van voetbalvereniging Germanicus. De bomen rondom het sportpark worden behandeld door de gemeente, maar voor de bomen op het terrein van de voetbalvereniging ligt dat anders.

De kosten om de eikenprocessierupsen daar weg te laten halen zijn voor de club zelf. Ook het voorkomen van nieuwe overlast in de toekomst kan geld kosten. Die kosten zijn hoog en dat geld heeft de club niet.