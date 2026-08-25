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Bedreigingen raken lokale politici én hun gezin: nieuwe campagne gestart

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 23:09

Lokale politici krijgen nog altijd veel te maken met bedreiging en intimidatie. Volgens Stichting Voor Ons Nederland (VON) heeft dat grote gevolgen voor de democratie. De stichting start dinsdag daarom een landelijke campagne en roept Nederlanders op om zich uit te spreken tegen bedreigingen van politici.

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Uit eerdere onderzoeken blijkt dat bijna de helft van de lokale en provinciale politici het afgelopen jaar te maken kreeg met agressie of intimidatie. Volgens VON heeft dat ook invloed op hoe bestuurders hun werk doen. Zo stellen zij zich terughoudender op op sociale media of bij gevoelige onderwerpen.

Ook gezin wordt geraakt

Met een campagnefilm wil de stichting duidelijk maken dat bedreigingen niet alleen gevolgen hebben voor politici zelf. Ook hun gezin en andere mensen in hun omgeving kunnen ermee te maken krijgen.

VON roept inwoners daarom op bedreigingen niet te negeren. Mensen kunnen volgens de stichting juist openlijk hun steun uitspreken voor raadsleden, wethouders en burgemeesters.

Fel debat mag, bedreigen niet

De campagne komt er vanwege aanhoudende zorgen over agressie tegen lokale bestuurders. Volgens VON hoort een stevig politiek debat bij de democratie, maar ligt de grens bij bedreiging en intimidatie.

Door Redactie Hart van Nederland
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