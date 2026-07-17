Geen bruidspaar maar bruidstrio: Erik, Natasja en Belinda geven elkaar jawoord

Geen bruidspaar, maar een bruidstrio. Erik, Natasja en Belinda gaven elkaar vrijdag het jawoord tijdens een bijzondere trouwceremonie. Volgens de Nederlandse wet kan een huwelijk tussen drie mensen niet, maar dat houdt hen niet tegen om hun liefde samen te vieren.

Erik en Natasja zijn net 27 jaar getrouwd. Zes jaar geleden kwam Belinda in hun leven, door een online spelletje. Dat was voor Natasja overigens geen verrassing, het paar had namelijk al besproken dat ze er ooit misschien een vrouw bij wilde. "Maar we waren niet op zoek. Dit is op ons pad gekomen", vertelt Natasja.

De ceremonie vond plaats bij een paviljoen aan de Lek, in het bijzijn van familie, vrienden en leden van Eriks motorclub. Ook de mensen om hen heen reageerden positief op hun relatie. "Iedereen was enthousiast, iedereen stond ervoor open", zegt Natasja. Belinda voelde zich vanaf het begin welkom. "Ik ben echt met open armen ontvangen en dat is gewoon heel lief, en dat waardeer ik."

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