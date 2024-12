Bredaas gezin herdenkt Vivian (3) die omkwam bij tsunami 20 jaar geleden

Het is een van die momenten waarvan je misschien nog wel weet waar je was op het moment dat het gebeurde: de tsunami op 26 december 2004 aan de kust van Thailand. De beelden van de gigantische golf schokten de wereld en voor het eerst werd duidelijk hoe verwoestend een tsunami kan zijn. Donderdag is het precies 20 jaar geleden. De Bredase Helena Mencer en haar gezin verloren bij de ramp hun dochter en zusje, de peuter Vivian.

Bij het enige tsunami-monument in ons land, in het Noord-Hollandse 't Zand, organiseert Helena donderdag een herdenking. Zij was op de bewuste rampdag in Krabi in Thailand met haar gezin. Zij, haar man en twee zonen overleven de tsunami, maar in de golven verloren ze hun driejarige dochtertje Vivian . Het drama had ontzettend veel impact op het gezin.

Dood in de ogen

Op het moment van de verwoestende golf, was het gezin op een eilandje. Helena en Vivian zaten op een boot, Matthew en Steven zwommen naar een strandje en Bastiaan was aan het snorkelen. Vivians broer Bastiaan weet het nog precies. "Mijn moeder begon te gillen. Ik kwam op de boot. Ik keek naar de horizon en zag boten over de golf gaan. Je ziet de golf op je afkomen en die wordt steeds groter en groter. Ik herinner nog dat ik naar beneden keek en dat ik ondersteboven was", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Moeder Helena: "Het gevoel dat ik ging overlijden, was heel eng. Ik heb de dood in de ogen gekeken". Haar dochter Vivian raakten ze kwijt. Niet lang na de tsunami werd het meisje dood gevonden.

Het hele verhaal van het verlies van Vivian vertellen Helena en haar zoons Bastiaan en Matthew in de video boven aan dit artikel.