Bram populair op Instagram vanwege bijzondere vogels gemaakt van Lego

Vandaag, 19:37

Bram Wickel (37) begon met vogels van Lego bouwen 'voor de lol', maar ondertussen is er ook een aardige boterham mee te verdienen. Bram heeft inmiddels namelijk al zo'n 16.000 volgers op Instagram en hij hoopt dat kinderen op deze manier te leren welke vogelsoorten er bestaan.

Het viel de natuurliefhebber op dat veel kinderen alle namen van Pokémon kennen, maar geen idee hebben wat voor vogels buiten leven. ”En dat is zorgwekkend, want als je van de natuur verwijderd bent, ga je er minder snel voor zorgen", vertelt Bram aan Hart van Nederland. De Lego-vogeltjes van Bram hebben dus een boodschap: "Als je een scholekster in elkaar hebt gezet, is het een vogel die je beter bij blijft. Kinderen die Lego heel leuk vinden maar niks met de natuur hebben, vinden dit ineens wél heel leuk", aldus de natuurliefhebber.

Handleidingen om vogels na te bouwen

Inmiddels heeft hij aardig wat vogelsoorten gemaakt van Lego. De handleidingen voor zijn vogels verkoopt hij online, voor een paar euro per stuk. Dat gaat zo goed, dat hij sinds kort staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Door Redactie Hart van Nederland

