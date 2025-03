Een goede bh is niet voor iedereen betaalbaar, daarom springt deze stichting bij

Een goede bh is voor veel vrouwen onmisbaar, maar niet altijd betaalbaar. Stichting Boezemvriendinnen zet zich in om daar verandering in te brengen. Zij zamelen sinds 2022 bh’s in en organiseren pasparty's waar vrouwen gratis een bh kunnen uitzoeken. De vraag is zo groot, dat de stichting nu is uitgebreid naar meerdere locaties in het land.

De kosten van een goede bh zijn niet voor alle vrouwen betaalbaar. Toch is het dragen van een bh die goede steun geeft van belang. De juiste maat is essentieel, en daarom geeft de stichting daar ook gratis deskundig advies over. Als je geen goede bh draagt, kan dit fysieke problemen veroorzaken zoals nek- of rugklachten.

De pasparty's worden door vrijwilligers georganiseerd voor vrouwen die het financieel krap hebben. "Maar ze hoeven niet te bewijzen dat ze geen goede bh kunnen betalen. We gaan er vanuit dat je niet zomaar naar een pasparty gaat als je genoeg geld hebt", zegt Stefanie Zuidberg van de stichting tegen Hart van Nederland.

Locaties

De eerste pasparty was in Leeuwarden. Maandag wordt in Alphen aan den Rijn een pasparty georganiseerd (zie bovenstaande video), en 29 maart staat er weer een gepland in Leeuwarden. Bh's worden ingezameld vanuit het hele land, van winkels tot aan particulieren. Bezoekers mogen – als het aanbod groot genoeg is – drie à vier bh's meenemen van de pasparty.

Het doel van de Boezemvriendinnen is om in nog meer gemeenten actief te worden en zo meer vrouwen te kunnen helpen.