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Droom van overleden Nils (16) komt uit tijdens Bloemencorso Vollenhove

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:41

De laatste bloemen worden geprikt en dan is de bijzondere wagen van jeugdgroep Project NMLSS klaar voor het Bloemencorso Vollenhove. De groep bouwde het ontwerp van hun overleden vriend en groepsgenoot Nils Davids. Hij werd 16 jaar en overleed begin dit jaar aan een hartspierafwijking.

Nils droomde ervan om ooit zijn eigen ontwerp over het parcours te zien rijden. Hij ontwierp een duiker en zijn vrienden besloten dat ontwerp na zijn overlijden daadwerkelijk te bouwen. De wagen, met de naam Onverkend, rijdt zaterdag door de straten van Vollenhove.

Voor broer Tom Davids (19) is het bijzonder om het ontwerp werkelijkheid te zien worden. Het eindresultaat is nooit exact hetzelfde als het oorspronkelijke ontwerp, maar hij is er blij mee.

Laatste hand aan de corsowagen

Project NMLSS doet dit jaar voor de tweede keer mee als aspirant-groep. Vrijdag legden de jonge wagenbouwers de laatste hand aan de creatie. Zo rijdt Nils' ontwerp zaterdag alsnog mee tijdens het corso, zoals hij zo graag wilde.

Door Redactie Hart van Nederland
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