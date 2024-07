Bizar: naakte man rent nachtenlang in pikkedonker door Den Dungen

Het is het gesprek van de dag - of eigenlijk van de nacht - in het Brabantse Den Dungen: een man die in zijn nakie rondrent door het dorp. Hij is inmiddels meermaals vastgelegd door (deurbel)camera's, maar waarom hij nou in zijn blote niksie 's nachts door de straten rent, dat is voor de inwoners een raadsel. Voor de politie inmiddels niet meer...

Onder andere aan de Sint Jacobusstaat en de Pelikaanstraat is de streaker vastgelegd op beeld. Op beelden is te zien dat hij naakt rondrent, soms ook op de oprit van buurtbewoners. Soms met pet op en een rugzak, maar dat is dan ook alles.

Poolse man?

Wie het precies is? Dat weten de bewoners niet, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Maar gek vinden ze het wel. Een buurtbewoner denkt dat het om een Poolse man gaat. Andere inwoners van Den Dungen laten weten de beelden voorbij te hebben zien komen, maar de man zelf nog niet, laat staan dat ze hem herkennen.

Ook de politie is ervan op de hoogte en zeggen tegen Hart van Nederland inmiddels te weten wie het is. Ook hebben ze drie meldingen binnen van mensen die de man met eigen ogen gezien hebben, aldus een woordvoerder. Als ze de man treffen zal er een "goed gesprek gaan plaatsvinden". Ze benadrukken dat de man niet agressief is, maar wel afwijkend gedrag vertoond.