Bella betaalt mee aan watergebruik van hele gezinnen: 'Oneerlijk'

Bella van der Toorn uit Rijswijk strijdt al jaren voor een eigen watermeter in haar flat. In het oude appartementsgebouw waar zij woont, is alleen een centrale watermeter. De rekening wordt verdeeld door het totaalbedrag te delen door het aantal appartementen. Van der Toorn vindt het niet eerlijk dat zij betaalt voor het water van hele gezinnen. "Ik heb het niet breed met een uitkering."

Bella van der Toorn zit in de bijstand en woont alleen. Toch betaalt zij mee aan de waterkosten van hele gezinnen die ook in haar appartementencomplex wonen. "Dat kan niet meer, zeker in een tijd waarin je elk dubbeltje om moet draaien."

Het komt voor Van der Toorn neer op 432 euro per jaar. Dat is 36 euro per maand. Uit cijfers van het Nibud blijkt dat een eenpersoonshuishouden in Nederland gemiddeld zo'n 18 euro per maand kwijt is.

Raadslid Ger Kruger van Beter voor Rijswijk vindt het een vreemde situatie. "Hier worden in de zomer badjes met water gevuld en 's avonds weer leeggegooid. Dat is honderden liters water en dus niet eerlijk."

Individuele meter kan pas bij renovatie

Woningbouwvereniging Rijswijk Wonen laat weten dat een individuele meter pas kan worden geplaatst als de woningen worden gerenoveerd. Minstens 70 procent van de bewoners moet hiermee akkoord gaan.

De Woonbond ziet liever dat een individuele meter verplicht wordt. "Dit stimuleert niet echt om minder te gebruiken want je kunt net zo veel gebruiken en daar nauwelijks meer voor betalen."

Bella van der Toorn zegt te blijven vechten voor een individuele watermeter. Mocht die er niet komen, dan zegt zij zelf ook onnodig veel water te gaan gebruiken. "Dat zal ze leren."