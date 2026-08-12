Hessel (13) net klaar met chemo's en nu als VIP naar TT Circuit

De 13-jarige Hessel heeft een zwaar jaar achter de rug. Deze zomer kreeg hij zijn laatste behandelingen voor een kwaadaardige hersentumor. Woensdag mag hij, samen met zo'n 200 lotgenoten, alle zorgen even van zich afzetten: tijdens de jaarlijkse Circuitdag op het TT Circuit in Assen wordt hij als VIP in de watten gelegd.

Vorig jaar zomer werd Hessel steeds zieker en moest hij veel overgeven. Eerst werd gedacht aan buikgriep en later aan een lage bloedsuiker. Zijn moeder vertrouwde het niet. Bij een nieuw bezoek aan het ziekenhuis besloot een andere arts een MRI-scan te laten maken. Daaruit bleek dat Hessel een tumor in zijn hoofd had.

Meerdere operaties en behandelingen volgden. Zijn laatste behandelingen waren afgelopen maand en kan hij langzaamaan beginnen aan herstel. Hessel is sinds vorige zomer niet meer naar school geweest en heeft niet-aangeboren hersenletsel. Als het hem te veel wordt, maakt hij gebruik van een rolstoel. Zelf zamelt hij met onder meer blikjes en via zijn voetbalclub geld in voor het Prinses Máxima Centrum, waar hij ook is behandeld.

In de bovenstaande video is te zien hoe Hessel en de andere kinderen genieten van de snelle bolides en even hun zorgen kunnen vergeten.