Anne (9) en andere kankerpatiëntjes hebben onvergetelijke dag op TT-circuit Assen

Op het circuit van Assen reden er woensdag prachtige bolides rond. Niet voor een race, maar voor kinderen met kanker. Zo komt het ziek zijn even op de tweede plaats en kunnen ze genieten van een enerverende dag. De 9-jarige Anne Hin uit Dodewaard ging dit jaar alweer voor de derde keer met haar gezin.

Anne heeft een hersentumor, en moet daar chemotherapie en immuuntherapie voor ondergaan. Maar woensdag mag ze even volop genieten van een ritje in een razendsnelle auto. "Leuk!", roept Anne vol adrenaline als ze uit de racewagen stapt. "We gingen heel snel! Ik vind het leuk omdat ik dan even vergeet dat ik ziek ben." Maar ze heeft minstens net zoveel plezier met de dansende prinsessen en een rustgevende massage.

"Het is echt een dag om alle alledaagse dingen te vergeten die ze normaal in het ziekenhuis moet doen", zegt ook vader Richard. "Echt een dagje ontspanning, plezier maken, glimlach op haar gezicht krijgen. Dat is echt nodig, voor alle kinderen die hier zijn."