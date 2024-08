Aleyna (24) overlijdt twee dagen na haar cosmetische operatie in Turkije

Aleyna Bozkurt (24) droomde van een strakker lichaam en besloot naar een privéziekenhuis in Turkije te gaan voor een cosmetische ingreep. Twee dagen na de operatie stortte ze in elkaar en overleed toen ze in een taxi wilde stappen. Haar familie is in diepe rouw en heeft een aangifte gedaan tegen de arts.

Haar ouders hadden haar gewaarschuwd, en ook haar oom heeft haar geprobeerd tegen te houden. "Er is een reden waarom ze dit in Nederland niet aanbieden", vertelt Hasi Aslan, de oom van Aleyna, aan Hart van Nederland. "Maar ze wilde het zo graag. Na de operatie leek het goed met haar te gaan, maar twee dagen later viel ze in elkaar."

Twee jaar geleden had Aleyna besloten om een maagverkleining te nemen. "Om er nog beter uit te zien besloot ze een buikwandcorrectie en een 360-liposuctie te nemen. Hier betaalde ze zo'n 6.000 euro voor", zegt Aslan. "Ze was er door social media van overtuigd dat ze lachend de operatie in en weer uit zou gaan. Ze had veel goede verhalen gehoord."

Onnodig veel risico's

Helaas verliep het bij haar anders. "Bij zo'n operatie van zeven uur komen zo enorm veel risico's kijken. Dat komt in Nederland echt niet voor, een buikwandcorrectie duurt hooguit drie uur in Nederland", zegt Edin Hajder plastisch chirurg en bestuurslid van Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). "In Nederland zijn de regels veel strenger."

"Hoe langer je opereert, hoe groter de kans op complicaties. Je moet je afvragen of het nodig is om alles in één keer te doen", vertelt Hajder verder. Een verbod op dit soort prakijken zien ze niet zitten, maar ze waarschuwen wel: "Klinkt het te mooi, dan is het te mooi. Als een arts in Nederland je uitlegt dat drie ingrepen in een operatie niet haalbaar is, moet je daarnaar luisteren."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Ook gaan de nekharen van Hajder omhoog staan als hij ziet dat er soms pakketreizen worden aangeboden: "Influencers die dingen zoals VIP-service, thuis-ophaal-service, All-inclusive plastische chirurgie vakanties aan de man proberen te brengen. Ze adverteren ook met een soort van stapelkorting. Hoe meer operatie je neemt, hoe hoger je korting is, maar ik zie alleen maar de risico's stapelen."

Aangifte

De ouders van Aleyna hebben een advocaat in de arm genomen en aangifte gedaan. Er wordt een autopsie gedaan. "We hebben een vermoeden dat ze een longembolie heeft gehad, maar dat weten we nog niet zeker", zegt Hasi. Het Turkse OM doet onderzoek naar de doodsoorzaak.

De privékliniek wil Hart van Nederland niet te woord staan.

Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.