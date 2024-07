Agenten treffen schrijnende situatie aan nadat kinderen 112 bellen

Agenten in Tilburg troffen vrijdagavond een hartverscheurende situatie aan toen ze reageerden op een medische melding. In een huis in de wijk Reeshof troffen ze vier minderjarige kinderen aan die 112 hadden gebeld voor hun vader. "In de woning zagen wij een grote rotzooi, alles was vies," schrijft een van de wijkagenten op Instagram.

De kinderen hadden geen schone kleding en de jongste twee hadden sinds donderdag niet meer gegeten. "Ik heb zelf twee zoontjes, dus mijn moederhart brak," schrijft de agente onder de post op Instagram. Een andere politieagent bracht twee warme maaltijden, tot grote vreugde van de kinderen. "Eén van de twee gaf mij ook nog een knuffel, want ze vond ons zo lief en was blij met eten."

Veilige plek

Volgens de politie waren er te weinig bedden in de woning, waardoor twee kinderen elke avond op bankjes in de kamer sliepen. De agenten hebben het Crisis Interventie Team ingeschakeld, dat de kinderen op een veilige plek heeft ondergebracht.

"Hier wordt ook de kleding gewassen en gezorgd voor voldoende eten en drinken. Verder wordt er een zorgmelding gemaakt en hulp ingeschakeld om de woning weer bewoonbaar te maken", aldus de politie.

Mooie tekening

Toen de agenten de woning verlieten, kregen ze van één van de kinderen een mooie tekening. "Deze heeft een mooi plekje op ons bureau gekregen," aldus de agente.

Over de toestand van de vader is verder niets bekendgemaakt.