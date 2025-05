Fred en Marloes stoppen na 52 jaar stamppot scheppen bij iconisch restaurant

Na ruim een halve eeuw stopt het iconische restaurant Den Boerenstamppot in Breda. Eigenaren Fred (67) en Marloes (65) van Weerd leggen met pijn in het hart de stamper neer. "Van directeur tot vuilnisman, iedereen kwam hier eten. Het is een plek die iedereen kent," zegt schoondochter Sylvia van Weerd tegen Hart van Nederland.

In het restaurant, dat uitgroeide tot de huiskamer van Breda, gingen maandelijks honderden kilo's aardappels doorheen. Voor velen was het niet alleen een plek om te eten, maar ook om gezien te worden. “Fred was niet alleen kok, maar ook een luisterend oor. Als een vaste klant ziek was, bracht hij de stamppot gewoon thuis,” vertelt Sylvia.

De zaak wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar, die de ziel van de stamppottempel wil behouden. Maar voor vaste gasten is het einde van een tijdperk nu echt gekomen. Op zaterdag 3 mei kunnen mensen vanaf 14.00 uur nog één keer afscheid nemen van Fred en Marloes.