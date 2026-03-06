Thuiszitters-beurs voor kinderen die niet naar school gaan

Stel, je bent jong, je wil naar school, maar om de een of andere reden lukt dat niet en pas je niet in het onderwijssysteem. Veel van deze kinderen komen thuis te zitten. Het zijn er inmiddels zo'n 70.000 en dat aantal is groeiende. Vrijdag was er voor het eerst een speciale beurs voor kinderen die geen onderwijs volgen, dat zie je in de video bovenaan.

Tijdens de beurs wordt aandacht besteed aan de verhalen van kinderen zoals Sofie, te zien in bovenstaande video. I ris Kok (18) organiseert de beurs. Zij kwam zelf vier jaar geleden thuis te zitten. "Kort gezegd namen mijn angsten het over. Ik kreeg blackouts. Mijn moeder omschreef het als een berg die ik voor me zag waar ik niet meer overheen kwam."

Iris ging steeds minder naar school en vond dat lastig. Ze wilde wel, maar het lukte niet. "Sommige mensen hebben gewoon een ander brein. Het heeft niets met kind te maken, maar met het systeem wat niet op sommige kinderen is ingericht. Er was bij mij veel druk, bijvoorbeeld voor een toets, je hebt dan een uur, ik had alleen die kans waarop ik het moest laten zien. Dat ging niet."

Kinderen willen meedoen

Ook Oudervereniging Balans ziet deze problemen. Het aantal thuiszitters neemt al jaren toe, er zijn er naar schatting nu zo'n 70.000 die langer dan drie maanden zijn uitgevallen en 280.000 kinderen die soms uitvallen. "We vragen aan een grote groep kinderen iets waar ze niet aan kunnen voldoen. Kinderen willen graag meedoen en erbij horen. We moeten kijken naar hoe we onderwijs inclusief maken. Het zou helpen als we zouden gaan van leerplicht naar leerrecht, en hoe we dat moeten organiseren. Niet alleen gericht zijn op lesgeven in een gebouw maar kijken naar andere manieren."

Een onderwijssysteem voor iedereen zou voor 2035 gerealiseerd moeten zijn. Voor Iris en vele andere kinderen is dat te laat. "Ik wil met deze beurs laten zien dat thuiszitters getalenteerd zijn. Ze hebben potentie en het is zonde dat dat niet op de juiste manier wordt benut", aldus initiatiefnemer Iris.