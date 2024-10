Impact stotteren kan enorm zijn: 'Zwaar gepest en in elkaar geslagen'

Vandaag is het Wereldstotterdag en wordt aandacht gevraagd voor de impact van stotteren op het leven van mensen. En die impact is groot. Uit een enquête van het Del Ferro Instituut blijkt dat bijna de helft van de mensen met een stotterprobleem last heeft van depressiviteit, en dat 1 op de 6 zelfs aan zelfdoding denkt.

In Nederland stotteren ongeveer 170.000 mensen, wat neerkomt op 1,5 procent van de bevolking. Uit het onderzoek blijkt dat 78 procent van de respondenten wel eens is gepest vanwege hun stotteren, waarvan 20 procent zelfs vaak of altijd. Stijn Raijmakers (26) werd vroeger gepest vanwege het stotteren: “Vanaf mijn derde ben ik tien jaar lang wekelijks naar logopedie geweest. Ik werd een van de ergste stotteraars van Nederland genoemd, maar de vooruitgang bleef uit. Op school en op de voetbalclub werd ik zwaar gepest en in elkaar geslagen. Ik voelde me gevangen in mijn eigen lichaam, alsof ik in een onzichtbare gevangenis zat. Je wil iets zeggen maar je kan het niet”.

Suïcidepoging

Toen Stijn vijftien was, kampte hij met depressieve gedachten en deed zelfs een suïcidepoging. Uiteindelijk vond hij hulp bij de Del Ferro methode, een techniek waarbij de middenrifspier wordt getraind om stotteren te verminderen. “Door mijn ademhaling te verbeteren en mijn middenrif te trainen, leerde ik anders praten. Ik sport nu vijf dagen in de week, en ademhaling speelt daarbij ook een grote rol.”

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Bekijk het hele verhaal van Stijn in de video bovenaan dit artikel.