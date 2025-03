Vijftien jaar na moord op Milly Boele (12): 'Pijn gaat niet weg'

Het is een van de meest schokkende misdrijven in Nederland: de moord op de 12-jarige Milly Boele uit Dordrecht. Maandag is het precies 15 jaar geleden dat ze verdween. Haar ouders blikken terug op een pijnlijke periode die nooit verdwijnt.

Op 10 maart 2010 verdween Milly spoorloos uit haar ouderlijk huis. Zes dagen later werd haar lichaam gevonden in de tuin van haar buurman, politieagent Sander V. Hij had haar met een smoesje naar binnen gelokt, misbruikt en vervolgens om het leven gebracht. De zaak schokte het hele land.

Nu, 15 jaar later, zeggen haar ouders dat de pijn nooit verdwijnt. "Het is als de dag van gisteren, dit soort dagen. Want dan komt alles in één keer weer naar boven. En dat is met de verjaardag hetzelfde natuurlijk", vertelt Milly's vader Fred. Toch proberen ze sinds haar dood stapje voor stapje door te gaan. "Je moet verder hè, want we hebben natuurlijk nog twee kinderen", zegt Milly's moeder Tineke. "En daar moeten we natuurlijk ook een beetje een normaal leven weer voor creëren."

'Het blijft een gemis'

Milly zou nu 27 jaar zijn geweest. Of haar ouders daar vaak aan denken? "Ja, nou regelmatig hè", vertelt Milly's moeder Tineke. "Dan had ze nu huisje-boompje-beestje gehad waarschijnlijk", zegt Fred. "En wat zou ze geworden zijn?". Het verdriet om het verlies van hun dochter is na al die jaren niet minder geworden. "Het wordt anders", legt Fred uit. "Zachter eigenlijk. Het gaat niet weg." "Nee, dat is een gegeven", vult Tineke aan. "Het hoort nu bij ons zo, op deze manier. Het blijft een gemis. En dat zal het altijd blijven."