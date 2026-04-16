Onderzoek bewijst: schoonmoeder grootste bemoeial, vooral volgens vrouwen

Het is een cliché dat al jaren rondgaat, maar nu blijkt het ook echt zo te zijn: de schoonmoeder is de grootste bemoeial in relaties. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder ruim 3.100 Nederlanders met een schoonfamilie, van het Hart van Nederland Panel in samenwerking met LINDA.

Maar liefst 36 procent wijst de schoonmoeder aan als degene die zich het meest met hun leven bemoeit. Daarmee staat ze met afstand bovenaan. Ter vergelijking: broers en zussen van de partner worden door 25 procent als grootste bemoeial genoemd en schoonvaders blijven steken op 10 procent.

Vooral vrouwen ervaren het zo

Opvallend is dat vrouwen vaker last hebben van die bemoeienis dan mannen. Zij ervaren niet alleen meer irritatie, maar ook vaker spanningen in hun relatie door de schoonfamilie.

Zo zegt 41 procent van de vrouwen dat de schoonfamilie weleens voor spanningen heeft gezorgd, tegenover 35 procent van de mannen. En bij 14 procent van de vrouwen leidde dat zelfs tot echte ruzies, tegenover 8 procent van de mannen.

Ook als het gaat om bemoeienis zelf, ligt dat gevoelig. In totaal zegt 34 procent dat schoonfamilie zich vaak of soms met hun leven bemoeit. Dat gaat vooral over hoe mensen hun leven inrichten (31 procent) en de opvoeding van kinderen (14 procent).

'Groot trauma'

Dat die bemoeienis soms hoog oploopt, blijkt ook uit reacties van panelleden. De ene ruzie ging over iets kleins, de andere juist over heel gevoelige onderwerpen. "Het ging over een kleinigheid als wie waar moest zitten aan tafel en dat werd uiteindelijk zeer hoog opgespeeld", schrijft iemand.

Bij anderen zat de pijn dieper. Vooral opvoeding, kinderen en de manier waarop mensen hun leven inrichten, keren vaak terug. Van "kritiek op mijn uiterlijk" bij de één tot "de opvoeding van mijn dochter" bij de ander. "Ze wilde nog wel eens vergeten dat ze de oma is, en niet de moeder." Bij anderen ging het nog verder: "Mijn schoonvader heeft herhaaldelijk adviezen gegeven over onze zoon met autisme, vond dat we de harde hand moesten toepassen."

Ook geld, erfenissen en familiegedoe blijven duidelijke breekpunten. Een respondent schrijft: "Dat ik achter de erfenis zou zitten terwijl ik alleen maar vroeg hoe het ging uit interesse in hem. Ik ben de kouwe kant en behoor niet tot zijn familie. Ik deed alles verkeerd. Ik heb er een groot trauma aan overgehouden en kan pas rusten als hij er niet meer is."

En soms gaat het niet eens om één grote botsing, maar om het gevoel dat je er nooit helemaal bij hoort. "Zij vinden dat je niet het juiste type bent voor hun dochter. (Geen acceptatie)", schrijft een panellid. Een ander zegt: "Dat we niet genoeg langskwamen en dat zou door mij komen." Dat soort verwijten kan lang blijven hangen, ook als de buitenwereld denkt dat het 'maar schoonfamilie' is.

Gezellig… maar ook ingewikkeld

Tegelijkertijd is het beeld niet alleen maar negatief. De meeste Nederlanders omschrijven het contact met hun schoonfamilie als (overwegend) positief: 68 procent is (heel) tevreden.

Toch zit daar vaak een randje aan. Zo geeft 47 procent aan dat contact met de schoonfamilie soms of vaak als een verplichting voelt. En 39 procent zegt dat de band minder goed is dan met de eigen familie.

Dat zie je ook terug in hoe vaak mensen elkaar zien: een kleine meerderheid van 51 procent ziet de schoonfamilie minder dan één keer per maand. 49 procent ziet elkaar wel minimaal maandelijks en 22 procent zelfs elke week.

Vakantie? Liever niet

En dan is er nog de ultieme test: samen op vakantie. Voor veel Nederlanders is dat allesbehalve een droom.

31 procent zegt zo’n vakantie liever niet te doen, en 19 procent noemt het zelfs ronduit een nachtmerrie. Slechts 3 procent ziet het als een droomscenario. Vooral vrouwen zien zo'n gezamenlijke trip minder zitten dan mannen.

Liefde met een bijsluiter

Ondanks alles blijft de schoonfamilie voor de meeste mensen gewoon onderdeel van het leven. Gezellig samen eten, verjaardagen vieren of even op bezoek: het hoort er allemaal bij. Zo ging 81 procent het afgelopen jaar nog bij de schoonfamilie op bezoek en vierde 70 procent samen verjaardagen.