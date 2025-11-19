Terug

Ruim 1 op de 3 Nederlanders zoent elke dag, weet jij jouw eerste keer nog?

Panel

Vandaag, 20:32

Meer dan een derde van de Nederlanders zoent elke dag, maar opvallend genoeg stoort bijna de helft zich aan stelletjes die dat in het openbaar doen. Dat blijkt uit een panelonderzoek van Hart van Nederland. Veel mensen kunnen zich de eerste keer nog herinneren, vertellen ze in de bovenstaande video.

Van de ondervraagden zegt 36 procent dagelijks te zoenen, 20 procent meerdere keren per week en 4 procent eens per week. Aan de andere kant geeft 49 procent aan geen probleem te hebben met openbare affectie, terwijl 40 procent zegt zich er soms aan te storen en 9 procent zelfs vaak.

Wetenschappers van de Universiteit van Oxford ontdekten recentelijk dat de allereerste mond-op-mondkus al ruim 21 miljoen jaar geleden werd gegeven door onze verre voorouders, grote apen. Hoofdonderzoeker Matilda Brindle stelt dat ook neanderthalers en mensapen elkaar al zoenden, vermoedelijk om te beoordelen hoe gezond een partner was.

Zo blijkt het oudste liefdesgebaar ter wereld nog springlevend. Alleen niet iedereen kijkt graag toe wanneer anderen het doen.

Door Redactie Hart van Nederland

