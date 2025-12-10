Massale roep om einde deur-aan-deurverkoop na nieuwe incidenten

Panel
Vandaag, 19:37
Na een reeks pijnlijke incidenten met deur-aan-deurverkopers is de maat voor veel Nederlanders vol. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder 2.735 leden van het Hart van Nederland-panel. Dinsdag kwam een verkoper voor Engie in Maastricht in het nieuws nadat een oudere bewoner zo werd mishandeld dat ziekenhuiszorg nodig was. Ook dook afgelopen week een video op van een verkoper die namens Delta op onhandige en dwingende toon internetabonnementen probeerde te slijten.
De onrust zit diep. Meer dan de helft van de Nederlanders (54 procent) zegt zich weleens onder druk gezet te voelen door zulke colporteurs. Uit de enquête blijkt ook dat maar liefst 74 procent vindt dat de beschermingsregels voor ouderen verder moeten worden uitgebreid. Dat gevoel sluit aan bij de verhalen uit Maastricht, waar bewoners schrokken van het geweld in hun flat. "Het is toch verschrikkelijk. Er wonen hier allemaal oude mensen. Dat kan toch niet? Je moet toch iemand kunnen vertrouwen?", zei een bewoonster eerder tegen Hart van Nederland.
Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!
In de huidige wet bestaat al een bedenktijd van 14 dagen en mogen verkopers geen druk zetten, maar veel mensen vinden dat niet genoeg. Slechts één op de vijf Nederlanders vindt de regels zoals ze nu zijn voldoende.
De roep om een harde maatregel klinkt luid: 92 procent van de ondervraagden vindt dat deur-aan-deurverkoop moet worden verboden. 68 procent wil een volledig verbod, terwijl 24 procent een uitzondering wil maken voor goede doelen. Slechts 7 procent is tegen een verbod.
De politie in Limburg onderzoekt meerdere meldingen rond de agressieve verkoper in Maastricht. Bij Engie zijn inmiddels alle banden met de betrokken tussenpartij verbroken en heeft het bedrijf alle colportage stilgelegd. Ook Delta bood eerder zijn excuses aan voor het gedrag van de verkoper in de video.
Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van MOA en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.