Massale roep om einde deur-aan-deurverkoop na nieuwe incidenten

Na een reeks pijnlijke incidenten met deur-aan-deurverkopers is de maat voor veel Nederlanders vol. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder 2.735 leden van het Hart van Nederland-panel. Dinsdag kwam een verkoper voor Engie in Maastricht in het nieuws nadat een oudere bewoner zo werd mishandeld dat ziekenhuiszorg nodig was. Ook dook afgelopen week een video op van een verkoper die namens Delta op onhandige en dwingende toon internetabonnementen probeerde te slijten.

De onrust zit diep. Meer dan de helft van de Nederlanders (54 procent) zegt zich weleens onder druk gezet te voelen door zulke colporteurs. Uit de enquête blijkt ook dat maar liefst 74 procent vindt dat de beschermingsregels voor ouderen verder moeten worden uitgebreid. Dat gevoel sluit aan bij de verhalen uit Maastricht, waar bewoners schrokken van het geweld in hun flat. "Het is toch verschrikkelijk. Er wonen hier allemaal oude mensen. Dat kan toch niet? Je moet toch iemand kunnen vertrouwen?", zei een bewoonster eerder tegen Hart van Nederland.

In de huidige wet bestaat al een bedenktijd van 14 dagen en mogen verkopers geen druk zetten, maar veel mensen vinden dat niet genoeg. Slechts één op de vijf Nederlanders vindt de regels zoals ze nu zijn voldoende.

Totaalverbod op deurverkoop

De roep om een harde maatregel klinkt luid: 92 procent van de ondervraagden vindt dat deur-aan-deurverkoop moet worden verboden. 68 procent wil een volledig verbod, terwijl 24 procent een uitzondering wil maken voor goede doelen. Slechts 7 procent is tegen een verbod.

De politie in Limburg onderzoekt meerdere meldingen rond de agressieve verkoper in Maastricht. Bij Engie zijn inmiddels alle banden met de betrokken tussenpartij verbroken en heeft het bedrijf alle colportage stilgelegd. Ook Delta bood eerder zijn excuses aan voor het gedrag van de verkoper in de video.