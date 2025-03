Mannen en vrouwen lezen compleet anders: dit zijn de grootste verschillen

De Boekenweek is begonnen, een week waarin boeken en lezen volop in de schijnwerpers staan. Maar hoeveel wordt er in Nederland eigenlijk nog gelezen? Uit een peiling onder ruim 2.100 panelleden van Hart van Nederland blijkt dat 64 procent van de Nederlanders in het afgelopen jaar een boek heeft gelezen. Toch blijkt niet iedereen even graag een boek open te slaan. Vooral mannen blijven achter, en wat ze lezen verschilt ook nog eens volledig van dat wat vrouwen lezen.

Hoewel twee derde van de Nederlanders in het afgelopen jaar een boek las, is er een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Maar liefst 74 procent van de vrouwen las een boek, terwijl dat bij mannen slechts 53 procent was. Ook lezen vrouwen vaker: 18 procent leest (bijna) dagelijks, tegenover slechts 1 op de 10 mannen.

Daarnaast valt op dat e-books de leesfrequentie lijken te verhogen. Onder e-booklezers leest 26 procent dagelijks, wat een stuk hoger ligt dan bij mensen die alleen papieren boeken lezen. Toch blijft papier populairder: 66 procent leest het liefst een fysiek boek, terwijl 20 procent vooral digitaal leest.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wat vind je van vuurwerk, klimaatdemonstraties of de opkomst van kunstmatige intelligentie? En hoe kijk jij naar de verschillende politieke besluiten? Dat krijg je allemaal voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je hieronder aan en bepaal wat nieuws wordt!

Aanmelden voor het Hart van Nederland-panel kan via deze link of klik op de knop hieronder. Bent u al lid en zijn uw gegevens gewijzigd? Dan kunt u dat via deze link aangeven. Meld je aan

Thrillers zijn het populairst, maar mannen en vrouwen hebben totaal verschillende leesvoorkeuren

Qua favoriete genres is er één duidelijke winnaar: thrillers en misdaadverhalen staan met stip op één en worden door 39 procent van de lezers verslonden. Daarna lopen de voorkeuren echter flink uiteen, te zien in onderstaande tabel.

Vrouwen lezen na thrillers het liefst romantische boeken en true crime. Mannen daarentegen kiezen veel vaker voor geschiedenisboeken en werken over politiek of wetenschap. Biografieën zijn, naast thrillers, een van de weinige genres die bij beide groepen goed scoren.

Favoriete boekgenres: Totaal top-20: Thriller & misdaad: 39% Romantiek: 22% Geschiedenis: 21% Biografieën & memoires: 21% Avontuur: 18% Fantasy: 16% Wetenschap & technologie: 15% True crime: 14% Politiek & maatschappij: 14% Historische fictie: 13% Humor & satire: 12% Filosofie & psychologie: 12% Literaire fictie: 11% Zelfhulp & persoonlijke ontwikkeling: 11% Sciencefiction: 10% Klassieke literatuur: 8% Strips, manga of andere graphic novels: 8% Young adult: 6% Natuur & duurzaamheid: 6% Horror: 6% VROUWEN: Thriller & misdaad: 48% Romantiek: 40% Biografieën & memoires: 23% Avontuur: 19% True crime: 18% Fantasy: 17% Historische fictie: 15% Zelfhulp & persoonlijke ontwikkeling: 14% Literaire fictie: 14% Filosofie & psychologie: 14% MANNEN: Thriller & misdaad: 30% Geschiedenis: 28% Politiek & maatschappij: 23% Wetenschap & technologie: 22% Biografieën & memoires: 18% Avontuur: 18% Fantasy: 16% Sciencefiction: 13% Strips, manga of andere graphic novels: 11% Humor & satire: 11%

Hoewel 64 procent van de Nederlanders het afgelopen jaar een boek heeft gelezen, heeft een deel van de bevolking lezen al lang achter zich gelaten. 21 procent heeft al meer dan vijf jaar geen boek gelezen, waarvan 8 procent zelfs langer dan twintig jaar. Nog eens 3 procent geeft aan überhaupt nog nooit een boek te hebben gelezen.