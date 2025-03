Koopavond? Meerderheid kan het wel missen en winkelt liever overdag

Op donderdag en vrijdag zijn winkels in de avond op een hoop plekken open. Maar wordt er eigenlijk nog wel zo veel geshopt op de koopavonden? Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders het wel kan missen.

Koopavonden zijn niet echt meer van deze tijd, vertelt Paul te Grotenhuis van INretail tegen Hart van Nederland. "Open blijven is duur voor winkels. Behalve rondom de drukke feestdagen, heeft winkelpersoneel in de avond maar weinig te doen", zegt hij.

Voorzitter van de ondernemersvereniging in Amersfoort Walrick Halewijn ziet dat er in de Utrechtse stad minder mensen winkelen op koopavond. "In de weekenden is door de verruiming van de winkelsluitingswet tegenwoordig meer mogelijk, dus gaan minder mensen op donderdagavond. Voor de horeca is het minder leuk, want na een koopavondje pakten mensen vroeger nog wel eens een hapje en een drankje", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Winkelen

Uit het panel onder ruim 2.900 respondenten blijkt dat slechts 35 procent van de Nederlanders koopavonden mist. 62 procent kan wel zonder. Mensen winkelen het liefst in de ochtend (34 procent), of anders in de middag (15 procent). Slechts 6 procent winkelt het liefst in de avond.