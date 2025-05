Helft pleit voor ontslag racismecoördinator na uitspraken over ‘oorlog tegen moslims’

De uitspraken van Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), dat moslimdiscriminatie in Nederland "genormaliseerd" is en dat er een "oorlog tegen moslims" wordt gevoerd, roepen veel weerstand op. Uit representatief onderzoek onder 2.071 leden van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 65 procent het oneens is met zijn uitspraken, en dat 52 procent vindt dat hij moet opstappen.

Baldewsingh deed zijn uitlatingen onlangs bij de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hij stelde daarin dat de situatie in Nederland ernstig is verslechterd voor moslims, vooral sinds de aanslagen van 11 september 2001. Volgens hem is er sprake van een structureel probleem en wordt moslimdiscriminatie in Nederland inmiddels als normaal gezien. Daarbij zegt hij ook dat de "oorlog tegen terreur" die vanaf 2001 werd begonnen veranderd is in een "oorlog tegen moslims".

Veel Nederlanders willen dat hij vertrekt

Uit het panelonderzoek blijkt dat slechts 21 procent het eens is met de uitspraken, waarvan maar 12 procent aangeeft zich daar ook echt grote zorgen over te maken. Ruim de helft (52%) vindt dat Baldewsingh ongeschikt is voor zijn functie en moet vertrekken. Nog eens 13 procent is het oneens met zijn visie, maar vindt dat hij wél mag aanblijven. 14 procent heeft geen mening.

Ook de functie van Nationaal Coördinator staat ter discussie. 51 procent van de ondervraagden vindt het helemaal geen nuttige functie en ziet liever dat deze wordt opgeheven. Zij vinden dat er al genoeg andere instanties zijn die zich met discriminatie bezighouden, of dat deze rol juist voor meer polarisatie zorgt. 40 procent wil dat de functie behouden blijft, waarvan 14 procent de meerwaarde van het instituut ziet en wil dat deze zelfs versterkt wordt.

Baldewsingh krijgt intussen ook politieke kritiek. Politici van onder meer CDA, NSC en JA21 vinden zijn bewoordingen onjuist en schadelijk. Vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom noemt zijn analyse in De Telegraaf zelfs "niet representatief" en stelt dat moslims in Nederland juist kansen krijgen om vooruit te komen.