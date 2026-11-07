Ananas op pizza, ja of nee? Italiaanse chef ontslagen na weigering, wat vindt Nederland?

Ananas op pizza: voor de één een heerlijke combinatie, voor de ander een regelrechte misdaad tegen de Italiaanse keuken. Een Italiaanse chef-kok in Australië nam dat laatste wel héél serieus. Hij weigerde een pizza Hawaï te maken en werd mede daarom ontslagen. Maar hoe denken we daar in Nederland over? Hart van Nederland legt de eeuwige pizzadiscussie voor aan het panel.

De Italiaanse kok Davide Tamburella werkte bij een restaurant in Brisbane, maar weigerde een pizza met ham en ananas te bereiden. Volgens hem hoort ananas niet thuis op een Italiaanse pizza. Het was al de derde keer in vier jaar dat hij weigerde het fruit te gebruiken. Zijn werkgever ontsloeg hem, al speelden ook klachten over zijn gedrag en taalgebruik een rol.

Trotse Italianen

Chiara Ravinetto, half Italiaans en kenner van de Italiaanse taal en cultuur, begrijpt de ophef. "Eten is een belangrijk onderdeel van onze culturele identiteit. Italianen zijn enorm trots op hun regionale afkomst. Elk dorp en elke streek heeft eigen gerechten en tradities." Zelf moet ze ook niets van de omstreden pizzatopping hebben. "Dat zou ik persoonlijk nooit eten. Ik hou sowieso niet van ananas, maar op een Italiaanse pizza kan het echt niet."

Toch vindt Chiara dat iedereen vooral zelf moet weten wat er op zijn pizza belandt. "Ik begrijp dat andere landen hun eigen draai geven aan gerechten. Dat doen wij in Nederland ook met bijvoorbeeld Aziatische gerechten. Kijk naar de bamischijf, die is ook niet authentiek Indonesisch."

Ja of nee?

Maar één ding staat voor haar vast, een pizza met ananas is geen traditionele Italiaanse pizza. En dus is het tijd om de knoop door te hakken: hoort ananas op een pizza, ja of nee? Hart van Nederland vraagt het aan Nederland via het panel.

Voor sommige pizzaliefhebbers is het vloeken in de kerk, maar toch vindt 56 procent van het Hart van Nederland-panel dat ananas prima op een pizza kan.