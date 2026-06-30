Noor en Roos organiseren sponsorloop voor zieke moeder: 'Voor klein medicijntje'

Zo'n 5 jaar geleden testte het hele gezin Lubbers positief op het coronavirus. Vader Peter (39) en dochters Noor (11) en Roos (8) herstelden zonder blijvende klachten. Maar voor moeder Renske (38) liep het heel anders af.

Renske kreeg long covid en ligt inmiddels al bijna 4,5 jaar vrijwel continu in een donkere kamer. Om aandacht te vragen voor de ziekte en geld op te halen voor meer onderzoek, hebben Noor en Roos een sponsorloop op hun basisschool georganiseerd.

12.000 euro

Renske heeft de afgelopen jaren verschillende behandelingen en therapieën geprobeerd, maar zonder resultaat. Haar gezondheid is zelfs verder achteruitgegaan. Met de sponsorloop hebben Noor en Roos ruim 12.000 euro opgehaald voor onderzoek naar long covid. De zusjes hopen dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van "een klein medicijntje" dat hun moeder weer beter kan maken.

Benieuwd wat Renske van de actie van haar dochter vindt? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.