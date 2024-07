Mooi rood is niet lelijk, toch? Nieuw fietspad in Heerhugowaard doet bijna pijn aan de ogen

Het kost je een zonnebril, maar dan heb je ook wat. Een paar nieuw geschilderde fietspaden in Heerhugowaard zijn zó rood, dat het bijna pijn doet aan de ogen. Het gaat om een proef van de gemeente Dijk en Waard. De nieuwe verf zou beter zijn voor de gezondheid en de veiligheid. Maar of de inwoners van de Noord-Hollandse plaats er nou zo blij mee zijn...

"Het doet zeer aan je ogen. Het is heftig en te erg voor een fietspad", en "Ik vind het te rood. Het moet gewoon dezelfde kleur hebben als altijd", zijn reacties van voorbijgangers. Anderen zien er juist wel de meerwaarde van in. "Ik vind het wel mooi. Het valt zo lekker op", zegt iemand. Een ander zegt: "Ik kan het wel waarderen. Voor de veiligheid zal het wel goed zijn."

Ongezond

De felrode verf vervangt het traditionele rode asfalt. "Het oude materiaal is niet of nauwelijks meer leverbaar. Dat komt omdat daar een ongezond bestandsdeel in zit", laat de gemeente weten in een schriftelijke reactie. "De coating die net is aangebracht is inderdaad nog erg fel, maar de verwachting is dat de kleur (door gebruik) minder fel wordt."

Het gaat nog om een proef. Voor nieuwe projecten wordt ook gekeken naar alternatieven voor het gebruik van rood asfalt, aldus de gemeente.

Bekijk het rode asfalt op de beelden bovenaan het artikel.