'Vriendelijke, valse nicht' Albert Verlinde heeft zin in invalbeurt VI

Albert Verlinde kijkt uit naar zijn rol als invaller van René van der Gijp bij Vandaag Inside. De theaterproducent vervangt de oud-voetballer vanaf dit jaar iedere woensdagavond bij het SBS6-programma. Volgens presentator Wilfred Genee zat 'Gijp' "erdoorheen" met vijf dagen VI achterelkaar en wilde hij daarom een vrije dag tussendoor. Verlinde zat al vaker als gast aan tafel bij het programma.

Analist Johan Derksen noemde Verlinde vorige week een "vriendelijke, valse nicht" die van harte welkom is bij VI. "Ik vermaak me altijd kostelijk met hem", liet Derksen eerder weten.

"Dat klinkt als de titel van een boek van Roald Dahl", zegt Verlinde lachend in gesprek met De Telegraaf. "Ik heb er zoveel zin in. VI doet me denken aan de eerste jaren van Boulevard, dat iedereen ernaar keek en ermee bezig was. Dat merk ik wonderbaarlijk genoeg op straat als mensen mij succes wensen."

De oud-presentator van RTL Boulevard ziet zichzelf echt alleen "als een invalkracht" bij VI. "Het blijft het programma van Wilfred, Johan en René. Ik help mee om te zorgen dat René een gelukkig leven heeft de hele week."