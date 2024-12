Thomas van Groningen naar SBS6, wordt politiek verslaggever Hart van Nederland

Thomas van Groningen stapt over naar SBS6 en wordt politiek verslaggever van Hart van Nederland, bevestigt hoofdredacteur Marc Veeningen. Hij is de opvolger van Sam Hagens die juist naar WNL vertrekt. Van Groningen gaat ook aanschuiven bij Vandaag Inside en bij het nieuwe programma Nieuws van de Dag.

De overstap van Thomas van Groningen werd besproken in Vandaag Inside. En de heren van dat programma zijn bezig met hun contractverlenging, zie je in bovenstaande video.

Hart van Nederland-hoofdredacteur Marc Veeningen is blij met de komst van Thomas. “Ik ben blij dat we in zo’n korte tijd een uitstekende opvolger voor Sam hebben gevonden. Thomas is een van de meest beeldbepalende politiek verslaggevers van ons land en past perfect in ons sterke team in Den Haag. In Vandaag Inside en de Oranjezomer was hij al eerder te zien, dus in die zin is hij ook voor de SBS-kijkers een bekend gezicht.”

De transfer werd opmerkelijk genoeg niet door Thomas van Groningen aangekondigd maar door Johan Derksen in Vandaag Inside live op televisie.