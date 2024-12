Een hossend EK, een teleurstellend Songfestival, afscheid en verdriet: dit was 2024

Een gijzeling in Ede, studentenrellen in Amsterdam, een lange formatie met uiteindelijk een nieuw kabinet, een teleurstellend Eurovisie Songfestival en de fatale explosies in Den Haag. Tegen het einde van het jaar kijkt Hart van Nederland terug op een bewogen jaar. Want in 2024 gebeurde er veel.

Weet jij nog waar je was toen je erachter kwam dat One Direction-ster Liam Payne was overleden? Heb je gezien hoe Donny M., de moordenaar van de 8-jarige Gino, zijn straf hoorde? Moest je een traantje wegpinken toen we afscheid moesten nemen van Mark Rutte? Of sprong je juist een gat in de lucht?

Niet alleen kommer en kwel

Het was gelukkig niet alleen maar kommer en kwel. Zo zaten we op het puntje van onze stoel bij zes wedstrijden van Oranje tijdens het EK in Duitsland. We hebben gejuicht voor de Nederlandse delegatie op de Olympische Spelen in Parijs, ruim 150.000 mensen hebben meegezongen en gedanst op de muziek van Taylor Swift toen ze drie dagen achter elkaar de ArenA uitverkocht en er zijn weer tientallen dieren geboren in de Nederlandse dierenparken.

Wil je bij al deze, en nog veel meer, momenten van het afgelopen jaar stilstaan? In de video hierboven hebben we de meest memorabele nieuwsverhalen van 2024 voor je achter elkaar gezet!