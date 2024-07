Talpa stopt met voetbalprogramma Veronica Offside

Het voetbalprogramma Veronica Offside is volgend seizoen niet meer op televisie te zien. Dat heeft Talpa dinsdag bevestigd na berichtgeving van RTL Boulevard. Het programma is drie seizoenen te zien geweest.

Talpa geeft geen toelichting op het besluit. Veronica Offside was de opvolger van Veronica Inside, het voetbalprogramma dat Genee eerder maakte met Derksen en Van der Gijp.

De nieuwe show werd in het leven geroepen omdat het trio in Vandaag Inside vooral over andere onderwerpen praatte. Met het verdwijnen van Veronica Offside is er, voor zover nu bekend, komend seizoen geen voetbalpraatprogramma meer te zien bij de commerciële zenders.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP