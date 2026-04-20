Uitzending Eva verstoord door twee mannen: omroep overweegt stappen

Gisteren, 22:20

Een aflevering van de talkshow Eva is maandagavond verstoord door twee mannen uit het publiek. Tijdens een segment met cabaretier Peter Pannekoek liepen ze plots naar voren en onderbraken ze de uitzending.

De twee mannen vroegen midden in het gesprek: "Waar kunnen wij ergens een drankje bestellen?" Presentator Eva Jinek reageerde direct: "Dit is Peter Pannekoek, die ga je toch niet onderbreken." De mannen werden kort daarna uit de studio gehaald.

Pannekoek reageerde op het moment en zei: "Dit is een ontgroening, vermoed ik." Daarna werd het programma hervat en ging het segment verder.

AVROTROS overweegt stappen

Volgens omroep AVROTROS ging het om twee studenten die een weddenschap hadden verloren. Toch blijft het incident niet zonder gevolgen. "Je schuld inlossen is eervol, maar de live-uitzending hiervoor verstoren niet", laat een woordvoerder weten.

De mannen zijn uit de studio gezet en zijn niet meer welkom. AVROTROS heeft inmiddels contact met de politie en overweegt juridische stappen tegen het duo.

Door ANP

