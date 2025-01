Stunt in LLDL loopt verkeerd af: kandidaat breekt been voor oog van date

Dat ging in het SBS-programma Lang Leve de Liefde niet helemaal zoals gehoopt. Deelnemer Dennis wilde indruk maken op zijn date Magalie en sprong van het dak. Maar toen ging het mis.

In de aflevering is te zien dat Dennis stuntman is en Magalie wil verrassen met een stoere stunt. Magalie zit van een afstandje te kijken op een stoel. Dennis is er klaar voor en neemt een flinke aanloop van het dak. Dan springt hij eraf en belandt hard op de grond.

Benieuwd naar de stunt van Dennis? Die zie je op bovenstaande video.

Je hoort hem nog even kreunen van de pijn. Dan zegt hij: "Dat ging niet helemaal lekker." Daarna vraagt hij Magalie te helpen, omdat hij al vermoedt dat hij zijn been heeft gebroken. Dat bleek later ook te kloppen.

Naast een gebroken been, had hij ook een gebroken hart. De twee hadden namelijk besloten niet als stel verder te gaan.