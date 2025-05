Sophie Hilbrand 'in samenspraak' weg bij Bar Laat, opvolger nog niet bekend

Sophie Hilbrand stopt als presentatrice van de lateavondtalkshow Bar Laat op NPO 1. De 49-jarige Hilbrand heeft in samenspraak met omroep BNNVARA besloten om niet verder te gaan met het programma.

"Ik ben heel dankbaar voor de jaren dat ik aan het hoofd van de talkshowtafel heb gezeten. Nu ga ik m’n zinnen verzetten en me storten op het ontwikkelen van nieuwe programma's", zegt ze in een verklaring.

Vorig jaar waren Jeroen Pauw en Sophie Hilbrand bij onze collega's van Shownieuws nog vol goede moed over het nieuwe programma, te zien in bovenstaande video.

Opvolger wordt later bekend gemaakt

Wie haar gaat opvolgen of wat de toekomst van het programma gaat zijn is nog niet bekendgemaakt. De andere vaste gezichten van de talkshow zijn Jeroen Pauw en Tim de Wit. Laatstgenoemde is de vaste invalpresentator.

Bar Laat is sinds augustus vorig jaar te zien bij de publieke omroep en zit nu in de laatste uitzendweek van het tweede seizoen. Vanaf maandag wordt het tijdslot negen weken lang overgenomen door het WNL-programma Goedenavond Nederland. Dat wordt gepresenteerd door Welmoed Sijtsma en Sam Hagens.

Hart van Nederland/ANP