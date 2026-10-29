Singles uit Wil je met me bouwen? blikken terug op bijzonder liefdesavontuur

De afgelopen weken maakte Nederland op NET5 kennis met zes singles die klaar waren voor een bijzonder experiment. Verschillende dates kwamen bij hen thuis over de vloer, maar voor een rustig praatje op de bank was weinig tijd. De handen werden uit de mouwen gestoken voor een paar pittige verbouwingen. Nu vraagt iedereen zich af: welke huizen zijn af en zijn er koppeltjes ontstaan? De antwoorden hierop worden nu duidelijk in de ‘hoe is het nu met?’ aflevering van Wil je met me bouwen?

Zo vertelt Casper hoe het is afgelopen met Mara en zien we bij Shannon hoe haar slaapkamer transformatie heeft uitgepakt tijdens Wil je met me bouwen?

Van bouwval tot tuin make-over

Vrijwel alles kwam voorbij dit seizoen. Zoals de volledige verbouwingen van Casper en Hannah, het plaatsen van een badkuip in de slaapkamer bij Shannon en de tuin van Grace die wel een make-over kon gebruiken. Uitgebreide en zware klussen waarbij extra handjes goed van pas kwamen.

0:55 Shannon is bang dat mannen door leidingen heen zagen

De dates maakten tijd vrij in hun eigen drukke agenda’s en kwamen soms uit alle uithoeken van het land. Linda’s eerste date zat zelfs uren in de auto om het avontuur aan te gaan. Helaas voor hem was deze afstand tussen hen toch wel een echte afknapper voor de single moeder uit Slagharen. Maar heeft een andere man wél haar hart en kilometerteller weten te veroveren?

Hoe is het nu met?

Het seizoen is voorbij, maar geldt dat ook voor de liefde? Wie hebben er toch nog wel contact met elkaar en hebben de deelnemers ná de opnames alsnog de liefde gevonden? Daar komen we nu achter in de ‘hoe is het nu met?’ aflevering van Wil je met me bouwen?

Je ziet het donderdag 29 oktober op KIJK.