Singles gaan klussen én daten in Wil je met me bouwen?

Het is even totaal wat anders dan naar de bioscoop gaan of ergens een hapje eten. In het gloednieuwe NET5 programma Wil je met me bouwen? beginnen zes singles aan het date-avontuur van hun leven: een huis verbouwen en tegelijkertijd daten met misschien wel de liefde van hun leven.

Op KIJK verschenen laatst al korte video’s waarin Casper, Hannah, Grace, Linda, Shannon en Johannes zichzelf voorstellen. Ze vertellen wat ze voor ogen hebben met hun huis en wat ze zoeken in een partner.

Grote klus

Een bad dat geplaatst moet worden midden in de slaapkamer, een tuin die er niet uitziet, of kinderkamers die wel een upgrade verdienen. Dit zijn pas een paar dingen waar de deelnemers mee aan de slag gaan in hun huis. Sommigen staan zelfs voor een wel héle grote klus: een woning die nog van top tot teen aangepakt moet worden. Om ze hierbij te helpen komen er bij iedere woningbezitter meerdere dates langs die (hopelijk) flink van aanpakken houden.

In de voorstelvideo’s is te zien hoe verschillend hun leven zijn en waarom ze juist nú de mouwen uitsteken om van hun huis een thuis te maken. Zo vertelt Shannon bijvoorbeeld een drukke carrière te hebben die soms wel 70 uur van haar week in beslag neemt.

6:57 Maak kennis met Shannon

Zoektocht naar de liefde

De deelnemers hebben in ieder geval één ding met elkaar gemeen: ze zijn klaar met alleen zijn. Daarom gaan ze in Wil je met me bouwen? niet alleen op zoek naar een klusmaatje, maar ook een mogelijke nieuwe liefde. Óók Casper, pas 25 jaar oud, ziet dit als dé kans op het vinden van misschien wel de liefde van zijn leven.

5:17 Maak kennis met Casper

Wil je met me bouwen?

Eindigt iedere deelnemer met de perfecte match? Daar komen we binnenkort achter. Vanaf 14 september zie je Wil je met me bouwen? iedere maandag tot en met donderdag om 20:30 uur op NET5 en is terug te zien op KIJK.