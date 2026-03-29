RTL Tonight stopt, nieuwe talkshow voor deze presentator

Vandaag, 15:47 - Update: 10 minuten geleden

Het programma RTL Tonight stopt. Dat heeft een woordvoerder bevestigd na een bericht van het AD. De laatste uitzending van het RTL 4-programma is op 12 juni.

Vanaf komend najaar kiest de zender voor een "vertrouwde talkshowopzet", gepresenteerd door Renze Klamer. "In een medialandschap dat door de komst van streamers en nieuwe platformen razendsnel verandert, is het onze ambitie om met RTL 4 te blijven vernieuwen en innoveren met onze programmering", zegt directeur Content & Strategie van RTL Peter van der Vorst in een persbericht. "RTL Tonight was een bewuste stap in die richting, maar we moeten eerlijk concluderen dat deze specifieke vorm onvoldoende is aangeslagen bij de kijker."

Tegenvallende kijkcijfers

Het stoppen van RTL Tonight komt niet als een verrassing. Het programma werd eind augustus gelanceerd en sindsdien werden in de media al vaker tegenvallende kijkcijfers besproken. Vanaf het najaar keert Klamer terug op de late avond. De komende maanden werkt hij met EndemolShine Nederland aan een nieuwe talkshow.

Klamer was toen het programma begon een van de presentatoren, maar hij stopte al in november. Destijds werd gemeld dat "het huidige format van de talkshow niet bij de presentator past". De andere presentatoren waren Beau van Erven Dorens, Humberto Tan en Leonie ter Braak. "Hun tomeloze inzet wordt niet vergeten", zegt Van der Vorst. "We gaan de komende periode samen met hen plannen maken voor de toekomst."

Door ANP

