'Özcan Akyol niet meer te zien als gast bij Vandaag Inside'

Özcan Akyol, ook wel bekend als Eus, zal voorlopig niet meer te zien zijn aan tafel bij Vandaag Inside. Tijdens de uitzending van woensdagavond vertelde presentator Wilfred Genee dat Eus afspraken heeft gemaakt met Eva Jinek, waardoor hij niet langer kan aanschuiven bij het programma, schrijft Shownieuws.

De afwezigheid van Akyol is de afgelopen weken niet uitgebreid besproken, maar het werd steeds duidelijker dat hij geen deel meer uitmaakt van de vaste gasten. "Waar is Eus, eigenlijk?", vroeg krukgast Sam Hagens woensdagavond opeens. René van der Gijp reageert stellig: "Ja, die is weg." "Die zit even in Turkije!" zegt Johan snel daarna.

Publieke omroep

Sam besluit om toch door te vragen: "Het valt me op dat hij er al even niet is." Tafelgast Olcay Gulsen lijkt de reden wel te weten: "Eus zit nu toch wel vast bij Eva Jinek, of niet?" Wilfred beaamt dat en geeft aan dat Eus voorlopig niet meer naar VI komt. "Nou, volgens mij hebben die een afspraak inderdaad en daarom kan hij hier ook niet meer zitten, nee", zegt hij. "Hij is meer publieke omroep toch, als je heel eerlijk bent?"

Eerder gaf Johan Derksen al kritiek op de vele tv-optredens van Akyol, waarbij hij hem "een beetje een hoer van zichzelf" noemde. Mogelijk hebben de spanningen tussen Akyol en de Vandaag Inside-mannen een rol gespeeld in zijn vertrek.