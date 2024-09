Oud-bewoners laten alles achter: bizarre vondst bij Het Roer Om

Wie wel eens in een nieuw huis is getrokken waarbij veel is achtergelaten door de vorige bewoners, weet dat er soms gekke dingen opduiken. Maar zo gek als Sylvia en Sander het hebben meegemaakt in Het Roer Om, dat komt niet heel vaak voor. Bij het uitmesten van een kast komen ze namelijk een heel bijzonder kleinood tegen...

Het stel is naar Portugal verkast om daar een nieuwe start te maken. De vorige bewoners hebben praktisch alles achtergelaten, dus eerst is het opruimen en uitzoeken geblazen voor de twee Nederlanders die na een jaar reizen hebben besloten een vaste stek te zoeken. Bij de vervallen woning staat ook een ruïne, die ze willen ombouwen naar appartementen voor de verhuur. Maar natuurlijk gaat dat niet zonder slag of stoot.

Als Sander een van de kasten inspecteert en er een klein kistje uittrekt, komt Sylvia even geboeid kijken. Dat had ze beter niet kunnen doen, want als haar man het doosje opent zien ze iets wel heel... kunstigs. Wat het is zie je in de video bovenaan deze pagina!